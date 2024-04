De La Cruz marcou golaço de falta pelo Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

De La Cruz marcou golaço de falta pelo FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 16/04/2024 14:34

Rio - O golaço de falta marcado por De La Cruz na vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO, no último domingo (14), no Serra Dourada, contou com a aprovação de Petkovic, um dos maiores especialistas no assunto que o clube já teve. Nas redes sociais, o sérvio rasgou elogios à cobrança perfeita do uruguaio.

ALELUIAAAAAAA



Valeu ou não valeu em DOBRO o #ingresso com esse golaço do De La Cruz ??? @flamengo estava precisando de um show desse #petkovic #petcomenta #futebol #flamengo #delacruz #gol



Créditos @canalpremiere @geglobo pic.twitter.com/tiGWffL6g5 — Petkovic Oficial (@Petkovic10) April 16, 2024 "Aleluia! Valeu ou não valeu em DOBRO o ingresso com esse golaço do De La Cruz? O Flamengo estava precisando de um show desse", escreveu Pet.

O gol de falta na estreia do Brasileirão foi o primeiro de De La Cruz com a camisa do Flamengo. Nos 15 primeiros jogos pelo time carioca, o meia ainda não tinha conseguido balançar as redes.

A boa cobrança de falta é uma das características de De La Cruz. Ainda no River Plate, o camisa 18 chamou atenção ao marcar com bola parada contra o Internacional, na Libertadores de 2019, e no ano passado na vitória por 2 a 0 sobre o Colón, pelo Campeonato Argentino. Pela seleção uruguaia, também marcou de falta em um amistoso contra a Eslováquia.