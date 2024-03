Gabigol, atacante do Flamengo - THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO

Publicado 25/03/2024 16:45

Rio - O atacante Gabigol, do Flamengo, foi suspenso por dois anos por tentar fraudar um exame antidoping. A decisão foi tomada pela Justiça Desportiva Antidopagem em julgamento, realizado de forma on-line, que teve início na última semana e foi concluído nesta segunda-feira (25), em sessão de pouco mais de duas horas. O jogador ainda pode recorrer da decisão.

A punição de Gabigol começou a valer em 8 de abril de 2023, data da realização do exame surpresa no Ninho do Urubu, que o atacante teria tentado fraudar. Portanto, ele está proibido de atuar até abril de 2025. Em nota, o Flamengo disse que recebeu a decisão com surpresa e afirmou que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

"O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos, até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada", disse o clube.



A decisão dividiu o júri e teve o placar apertado de 5 votos a 4 para que o ídolo rubro-negro fosse punido. Gabigol foi enquadrado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que fala em "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle" e prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação.

Assim como na primeira sessão, realizada no último dia 20, Gabigol esteve presente no julgamento desta tarde. O depoimento do jogador aconteceu ainda no primeiro encontro, a exemplo de outras sete testemunhas que foram ouvidas.

O responsável pela defesa de Gabigol foi o advogado Bichara Neto, o mesmo que atuou no caso de Paolo Guerrero, suspenso por doping nos tribunais da Fifa em 2017. Rodrigo Dunshee, vice-presidente do Flamengo, também acompanhou a sessão.

Entenda o caso

Gabigol é acusado de dificultar a realização de um exame antidoping surpresa no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. Segundo os agentes, ele se mostrou contrariado desde a chegada da equipe antidopagem ao local, por volta de 8h40.

Os responsáveis pelo exame alegam que Gabigol não se dirigiu a eles antes do treino do Flamengo e os ignorou também após a atividade, indo direto almoçar. Eles também afirmam que foram tratados com desrespeito pelo camisa 10, que se irritou em vários momentos.

À exceção de Gabigol, os outros atletas do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10h, o que é recomendável. Além disso, o atacante cometeu outras irregularidades, como ter ido ao banheiro na hora do exame sem a presença de um dos fiscais, além de ter entregue o pote sem a tampa.