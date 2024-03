Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/03/2024 20:40 | Atualizado 25/03/2024 20:53

Rio - Gabigol, do Flamengo, se manifestou na noite desta segunda-feira, 25, após a Justiça Desportiva Antidopagem o suspender por tentar fraudar um exame antidoping. O atacante negou que tenha cometido a infração e mostrou confiança de que será inocentado na instância superior.

"Desde o início da minha carreira como jogador de futebol, sempre seguir as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça meu compromisso com meu Clube e com o torcedor brasileiro", diz um trecho da nota.

O atleta foi suspenso por dois anos. No entanto, a punição começou a valer em 8 de abril de 2023, data da realização do exame surpresa no Ninho do Urubu. Dessa forma, Gabi está proibido de atuar até abril de 2025. Em comunicado publicado mais cedo, o Flamengo afirmou que auxiliará o jogador na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

"Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior", diz Gabi, em outro trecho.

LEIA A NOTA DE GABIGOL

Gostaria de me pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, em que fui suspenso por uma suposta tentativa de fraude a exame antidoping.

A despeito do meu respeito pelo Tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame, e confio que serei inocentado pela instância superior.

Desde o início da minha carreira como jogador de futebol, sempre seguir as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça meu compromisso com meu Clube e com o torcedor brasileiro.

Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior.

Agradeço a todos pelo apoio neste difícil momento.

Gabriel Barbosa.