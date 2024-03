Gabigol foi suspenso por dois anos por tentar fraudar exame antidoping - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 25/03/2024 18:19

Rio - O atacante Gabigol, do Flamengo, foi suspenso por dois anos , nesta segunda-feira (25), por tentar fraudar um exame antidoping. A decisão foi tomada pela Justiça Desportiva Antidopagem em julgamento realizado de forma on-line e cabe recurso. O jogador recebeu apoio da torcida rubro-negra nas redes sociais.

A punição começou a valer em abril de 2023. Portanto, ele está proibido de atuar até abril de 2025. Após a decisão da Justiça Desportiva Antidopagem, não demorou para Gabigol se tornar um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta segunda-feira. Os torcedores do Flamengo prestaram apoio ao camisa 10.

"Tenho Zico como santidade, mas ídolo que eu acompanhei mesmo tenho o Gabriel. Não te viro as costas por nada, Gabigol", escreveu uma torcedora.

Veja mais reações na web:

Estamos com você, @gabigol



Claramente você foi alvo de uma perseguição injusta e absurda, a Nação estará ao seu lado. #URUBUZADA pic.twitter.com/ZYqyGug9ZL — TORCIDA URUBUZADA (@ubzoficial) March 25, 2024 Não tem como, eu não consigo imaginar ficar 2 anos sem o Gabigol, mds eu tô sem chão. Tô com ele até o fim. Gabriel precisa recorrer! pic.twitter.com/9vGPVz9ryJ — ro (@uslimax) March 25, 2024 Desde o início de 2023 tentam acabar com a carreira do Gabriel e tirar todo o mérito que ele tem como ídolo da história do Flamengo



Tenho Zico como santidade, mas ídolo que eu acompanhei mesmo tenho o Gabriel. Não te viro as costas por nada @gabigol



Ainda seremos felizes! pic.twitter.com/gUX44HqVEx — Ela (@Raphaguiar_) March 25, 2024 eu tô assim hoje e ficarei pelos próximos dois anos até a volta do gabigol pic.twitter.com/3NCSpRfced — estaniecki (@yuricrfx_) March 25, 2024

Entenda o caso

Gabigol é acusado de dificultar a realização de um exame antidoping surpresa no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. Segundo os agentes, ele se mostrou contrariado desde a chegada da equipe antidopagem ao local, por volta de 8h40.

Os responsáveis pelo exame alegam que Gabigol não se dirigiu a eles antes do treino do Flamengo e os ignorou também após a atividade, indo direto almoçar. Eles também afirmam que foram tratados com desrespeito pelo camisa 10, que se irritou em vários momentos.

À exceção de Gabigol, os outros atletas do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10h, o que é recomendável. Além disso, o atacante cometeu outras irregularidades, como ter ido ao banheiro na hora do exame sem a presença de um dos fiscais, além de ter entregue o pote sem a tampa.