Varela em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/03/2024 13:45

Rio - De volta ao Brasil após defender o Uruguai em amistoso com o País Basco, Varela já fez um trabalho regenerativo nesta segunda-feira (25), no Ninho do Urubu, visando a final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. O lateral foi liberado pela seleção de seu país para acompanhar o nascimento da filha, que acontecerá nesta terça (26).

No empate em 1 a 1 com o País Basco, Varela foi titular e ficou em campo por 65 minutos. Foi dele, inclusive, a assistência para o gol uruguaio, marcado por Vecino.

Apesar da liberação de Varela, o Flamengo ainda não pode contar com Arrascaeta, Viña e De la Cruz, que seguem com a Celeste na Europa. Nesta terça (26), os sul-americanos fazem seu segundo amistoso na Data Fifa contra a Costa do Marfim, às 16h30 (de Brasília), na França.

Flamengo e Nova Iguaçu disputam o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca no sábado (30), às 17h, no Maracanã. O segundo confronto está marcado para o dia 7 de abril, ainda sem horário definido.