Fabrício Bruno, zagueiro do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 24/03/2024 17:41

Rio - Titular da seleção brasileira na vitória sobre a Inglaterra, o zagueiro Fabrício Bruno, de 28 anos, vive um grande momento no Flamengo. De contrato renovado até o fim de 2028, o defensor poderá despertar mais interesse do futebol europeu, porém, isso não preocupa o clube carioca. As informações são do portal "Coluna do Fla".

A renovação contratual é um dos trunfos do Flamengo. Após semanas de conversas, as duas partes selaram em fevereiro um acordo até o fim de 2028. Fabrício Bruno, que chegou ao clube em 2022, e foi um dos destaques da temporada passada, recebeu uma valorização salarial.

Outro motivo é o fato de que o Rubro-Negro tem condições de segurá-lo sem maiores sustos. No ano passado, o Flamengo chegou a receber uma proposta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 43,47 milhões) de um clube italiano, porém, o clube carioca nem se animou para abrir uma negociação.

O Flamengo contratou Fabrício Bruno em 2022 junto ao Bragantino por R$ 15 milhões. No total, o zagueiro entrou em campo em 101 partidas, fez cinco gols e deu três assistências. Ele conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil pelo clube.