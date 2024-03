Varela (à direita), do Flamengo, e Canobbio, do Athletico-PR, estiveram em campo pelo Uruguai contra Países Bascos - Ander Gillenea / AFP

Publicado 24/03/2024 12:41

Varela não participará do amistoso do Uruguai com a Costa do Marfim, na terça-feira (26). O lateral do Flamengo foi liberado pela comissão técnica da Celeste Olímpica para retornar ao Rio de Janeiro e acompanhar o nascimento da filha.

A mulher de Varela, Paula Montilla, que está em fase final de gestação, agradeceu: "Obrigada! Aqui te esperamos, estamos prontas".



O lateral do Flamengo teve participação decisiva no 1 a 1 do Uruguai com Países Bascos, em amistoso. Foi dele a assistência para o gol de empate de Vecino.



Além de Varela, Arrascaeta foi outro representante do elenco rubro-negro a estar em campo, entrando no segundo tempo, aos 20 minutos.



Por outro lado, De La Cruz não foi relacionado para o amistoso, mas a tendência é que seja titular contra a Costa do Marfim. E Matiías Vinã ficou no banco de reservas.