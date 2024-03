Agustin Rossi - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 25/03/2024 16:01

Rio - Titula do Flamengo, o goleiro Agustin Rossi, de 28 anos, teve uma rápida passagem pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, no primeiro semestre do ano passado. Ao relembrar esse momento, o argentino destacou a possibilidade de trabalhar ao lado de Cristiano Ronaldo, principal estrela da equipe.

"Cristiano é um animal, não só treinos e jogos. Ele não gosta de perder nada. Apesar de termos passado pouco tempo juntos, a verdade é que foi algo incrível e que fica para ser lembrado”, afirmou em entrevista à "ESPN Argentina".

Rossi foi emprestado ao clube saudita após assinar um pré-contrato com o Flamengo, nos seus últimos meses de Boca Juniors. O argentino afirmou que sua ida para o Al Nassr, foi para manter sequência de jogos.



“Não foi por uma questão econômica, foi por causa da oportunidade de poder jogar sabendo que não teria espaço no Boca durante seis meses. Era mais uma questão desportiva do que econômica”, disse o goleiro.