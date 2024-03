Torcida do Flamengo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/03/2024 15:40

Rio - Os ingressos para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Nova Iguaçu, começaram a ser vendidos na manhã desta segunda-feira (25). Apesar da equipe da Baixada ser mandante, o processo da venda de entradas, assim como a operação, está sendo feito pelo Rubro-Negro.

Os ingressos estão sendo vendidos entre R$ 70 e R$ 600. Nesta segunda, a comercialização é restrita aos sócios-torcedores do Flamengo. A venda nos pontos físicos começará somente nesta terça (26).

Em comunicado, o Flamengo informou que os torcedores que optarem pela compra online nos setores Maracanã Mais e Oeste Inferior terão suas biometrias faciais cadastradas no acesso ao Maracanã. Além disso, quem não possuir cartão-ingresso ativo deverá acessar os setores Leste Inferior, Leste Superior e Sul através do aplicativo Fla Ingressos, via QR Code dinâmico.

Veja os preços dos ingressos:

Norte (Flamengo)

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

- Sócio-torcedor: R$70,00



Sul (Flamengo)

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

- Sócio-torcedor: R$70,00



Leste Superior (Flamengo)

- Público Geral: R$150,00 (meia R$75,00)

- Sócio-torcedor: R$75,00



Leste Inferior (Flamengo)

- Público Geral: R$200,00 (meia R$100,00)

- Sócio-torcedor: R$100,00



Oeste inferior (Flamengo)

- Público Geral: R$240,00 (meia R$120,00)

- Sócio-torcedor: R$120,00



Maracanã Mais (Flamengo)

- Público Geral: R$600,00 (meia R$337,50)

- Sócio-torcedor: R$337,50



Sul B (Nova Iguaçu)

- Visitante: R$140,00 (meia R$70,00)