Publicação de Diego, ex-Flamengo, no InstagramReprodução/Instagram @diegoribas10

Publicado 25/03/2024 16:05 | Atualizado 25/03/2024 16:07

Espanha - Nesta segunda-feira, 25, Diego Ribas marcou presença no CT do Real Madrid, onde a seleção brasileira se prepara para o jogo contra a Espanha . Lá, aproveitou para tirar uma foto ao lado de jogadores e ex-companheiros do Flamengo.

Na imagem abaixo estão: Juan, ex-jogador do Flamengo e ex-gerente técnico do clube; Andreas Pereira, ex-Flamengo; Lucas Paquetá, ex-Flamengo; Fabrício Bruno, do Flamengo; Ayrton Lucas, do Flamengo; Vini Jr, ex-Flamengo; e João Gomes, ex-Flamengo.

Diego Ribas, que também soma convocações para a seleção brasileira, atuou no Flamengo entre 2016 e 2022, quando se aposentou. Ele, aliás, é um dos ídolos recentes da história do clube.

Com o manto, Diego conquistou Libertadores (2), Campeonato Brasileiro (2), Copa do Brasil, Supercopa do Brasil (2), Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca (4).