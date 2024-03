Dorival Júnior em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Dorival Júnior em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/03/2024 15:07

Rio - A seleção brasileira encerrou a preparação para enfrentar a Espanha, nesta terça-feira (26), às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri. O técnico Dorival Junior comandou a ultima atividade no CT do Real Madrid e fez mistério sobre a escalação. O treinador não descarta mudar a equipe que venceu a Inglaterra, sábado, em Wembley, em Londres.

Em entrevista coletiva após o treino, o técnico Dorival Junior citou o desgaste físico e indicou que pode fazer mudanças no time titular. O treinador avalia duas possibilidades: dar oportunidades ou começar a encontrar um encaixe para a equipe visando a Copa América e Eliminatórias. A atividade desta segunda-feira (25), no CT do Real Madrid, foi aberta por apenas 15 minutos.

"Temos duas possibilidades: uma seria justamente isso, darmos oportunidades; outra seria começar a encontrar encaixe para a equipe. Estamos estudando. Hoje preparamos duas maneiras, duas equipes, amanhã teremos uma definição depois de ouvirmos o departamento médico. Temos duas possibilidades, vamos tentar fazer uma opção assertiva para uma partida tão importante", disse Dorival.

O Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0, com gol de Endrick, no último sábado, em Wembley, em Londres. O próximo compromisso será contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madri. O estádio é a casa do Real Madrid, time de jogadores brasileiros como Vini Jr e Rodrygo, e futuramente de Endrick, já negociado pelo Palmeiras com o clube espanhol.