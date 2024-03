Jovem Wassim Jazzar morreu após disputa de jogada em liga da Argélia - Reprodução

Jovem Wassim Jazzar morreu após disputa de jogada em liga da ArgéliaReprodução

Publicado 25/03/2024 21:37

Uma tragédia chocou o futebol da Argélia no fim de semana. Durante uma partida amadora, o jovem Wassim Jazzar, de apenas 17 anos, morreu após receber um chute de um adversário na região do abdômen. O lance, que parecia fortuito, foi gravado das arquibancadas.

No vídeo, é possível notar que Jazzar, que está de uniforme vermelho, corre para tentar recuperar a bola perto da grande área. Nesse instante, um jogador do time adversário, de amarelo, ergue a perna para tentar desviar a bola e acaba acertando o jovem.

Tragedia en el futbol de Argelia, Wassim Jazzar de 17 años falleció tras recibir una patada accidental durante el partido, QEPD. pic.twitter.com/r2YhouVOsi — Los Líderes (@_los_lideres) March 25, 2024

Logo em seguida, Jazzar caiu com os braços estendidos como se pedisse ajuda. Os companheiros de time e adversários, então, pedem ajuda e se mostram extremamente preocupados com o estado de saúde do colega. Após algumas tentativas de ajudá-lo, finalmente, um carro atravessa o gramado para ir ao seu encontro. Ele é colocado nesse automóvel e levado para um hospital. De acordo com informações do diário catalão "Mundo Deportivo" e o inglês "The Sun", não havia ambulância ou médicos no estádio que pudessem auxiliar no atendimento.

O jovem teria morrido no instante seguinte a levar o chute, que seria, segundo declarações preliminares, a causa da morte. Por meio de suas redes sociais, a Federação Argelina de Futebol e seu presidente Walid Sadi lamentaram a tragédia e prestaram suas condolências a familiares e amigos de Jazzar.

"Foi com grande tristeza e pesar que o presidente da Federação Argelina de Futebol, Walid Sadi, recebeu a notícia da morte do jovem jogador Wassim Jazzar, do time sub-17 do Najem Wadi El Mater. Após essa grande perda, o presidente, em seu nome, dos membros do Bureau Federal e da família do futebol argelino, estende suas mais profundas condolências e orações à família de Jazzar, aos seus entes queridos e ao clube, rogando a Deus Todo-Poderoso que tenha misericórdia do falecido e conceda à sua família e parentes paciência e consolo", escreveu a entidade.