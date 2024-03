Dorival Júnior em entrevista coletiva - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 25/03/2024 18:57

Espanha - Sensação da seleção brasileira ao marcar o gol da vitória por 1 a o sobre a Inglaterra, no sábado (23), Endrick terá de esperar mais um pouco para ser titular. O técnico Dorival Júnior avisou que o jovem de 17 anos começará no banco de reservas contra a Espanha, na terça-feira (26), às 17h30 (de Brasília), e planeja um processo ao longo das convocações para aproveitá-lo cada vez mais.

"Endrick vai ter o seu momento, não demora, ele tem uma capacidade incrível e, com certeza, vai chegar a sua hora. O que o faz especial é a capacidade dele de definição, buscar jogadas que poucos tentariam. É um garoto com quem nós temos que ter cuidado, deixar que ele caminhe de maneira natural", avisou Dorival.

Endrick pode começar no banco de reservas mas o técnico da seleção brasileira garantiu que vai entrar e jogar 'muitos minutos em campo'. Será a chance da torcida do Real Madrid ver seu futuro jogador, comprado junto ao Palmeiras, atuando no Santiago Bernabéu.

"Com certeza, ele dará muitas alegrias à torcida madrilenha, não tenho dúvidas. É um garoto com um futuro brilhante pela frente. Tudo é questão de tempo, um amadurecimento um pouco maior", disse.

O pedido de calma de Dorival não é apenas para Endrick, mas também para Neymar, que está em fase final de recuperação de cirurgia no joelho esquerdo. O técnico da seleção brasileira não sabe quando poderá contar com o jogador e, por isso, não o garante na Copa América, no meio do ano.

"Primeiro nós temos que aguardar a recuperação. Ele esteve no Brasil na semana passada, passando por uma avaliação. Está evoluindo muito bem, porém, ainda é muito cedo para que possamos fazer uma avaliação concreta em relação a essa possibilidade de termos o atleta já em condições. Acredito que demande um pouco mais tempo", avaliou.