Di María é uma das estrelas da seleção da Argentina - AFP

Publicado 25/03/2024 17:30

Argentina - A polícia argentina está investigando um possível caso de ameaça à família de Ángel Di María, meia campeão do mundo com a Albiceleste em 2022, no Catar. Segundo a imprensa do país, a família do jogador foi ameaçada com tiros e com um bilhete deixado na entrada no bairro privado de Funes, perto da cidade de Rosário.

Depoimentos da polícia também mostraram que um carro cinza passou pelo local e efetuou disparos. O bilhete deixado pelos criminosos avisava que, caso Di María retornasse à Argentina para defender o Rosario Central, um familiar do jogador ia morrer.

"Diga ao seu filho Ángel que não volte a Rosário ou nós estragamos tudo, matando um de seus familiares. Nem o (Maximiliano) Pullaro (governador da província de Santa Fé, onde fica a cidade) poderá salvá-lo. Nós não jogamos papéis fora, mas jogamos chumbo e gente morta", diz o bilhete deixado pelos criminosos.

A ameaça acontece dias depois de Di María deixar claro que tem o desejo de se aposentar no Rosario Central, clube que revelou o jogador ao futebol. Entretanto, o jogador também pontuou que os problemas de segurança da cidade o preocupam.

"Seria um sonho poder voltar. Ultimamente tenho visto as coisas que estão acontecendo em Rosário e isso influencia muito. Tenho minha família e as coisas que estão acontecendo me afetam. Mas o desejo de voltar sempre existe", afirmou Di María, em entrevista ao canal "ESPN" da Argentina.