Daniel Alves terá liberdade para aguardar as análises do processo em instâncias superiores - Josep Lago / AFP

Daniel Alves terá liberdade para aguardar as análises do processo em instâncias superioresJosep Lago / AFP

Publicado 25/03/2024 16:26

o ex-jogador receberá esse valor, ou parte dele, de volta ao fim do processo, independente de ser condenado ou absolvido. Espanha - Após passar 14 meses preso, Daniel Alves deixou a cadeia nesta segunda-feira (25) ao pagar a fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) estabelecida pela Justiça espanhola para conceder sua liberdade provisória. No entanto,, independente de ser condenado ou absolvido.

Na Espanha, a fiança é vista como um tipo de "depósito caução", ou seja, uma maneira de evitar que o réu fuja do país antes do fim do julgamento. Em caso de absolvição, o valor será devolvido integralmente a Daniel Alves. Se a condenação da primeira instância for mantida, ele também receberá parte da quantia, mas com descontos de multas e outros encargos.



Para fazer o pagamento da fiança, Daniel Alves precisou recorrer a empréstimos não bancários. Apesar de ter uma fortuna avaliada em 60 milhões de euros, o ex-lateral da seleção brasileira teve suas contas bancárias bloqueadas no Brasil por conta de uma disputa judicial com sua ex-esposa. Na Espanha, seu patrimônio também foi bloqueado por conta do processo.

Liberdade provisória



Além da fiança de 1 milhão de euros, Daniel Alves teve que seguir outras determinações da Justiça espanhola. Ele está proibido de deixar o país e precisou entregar seus dois passaporte (brasileiro e espanhol), além de se comprometer a comparecer semanalmente ao Tribunal Provincial, com o intuito justamente de amenizar o risco de fuga. O ex-lateral também não poderá ter qualquer contato com a vítima.



Condenação



O Tribunal de Justiça de Barcelona anunciou no dia 22 de fevereiro a condenação de Daniel Alves a quatro anos e meio de prisão, por considerar que foi "comprovado o estupro", e também determinou uma ordem de restrição para que ele não se aproxime da vítima por nove anos.