Toni Kroos é meio-campista do Real MadridFoto: JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 25/03/2024 15:19

Espanha - Com contrato próximo de vencer e ainda sem ter discutido um novo vínculo com o Real Madrid, Toni Kroos colocou um prazo para definir seu futuro no clube espanhol. Em entrevista à TVE, da Espanha, o alemão estabeleceu que uma decisão deverá ser tomada, no máximo, em dois meses.

"Preciso tomar essa decisão nos próximos um ou dois meses no Real Madrid, depois vamos ver. No ano passado, decidimos e comunicamos (a renovação) bastante tarde. Será semelhante este ano, vejamos se com o mesmo desfecho.", disse Kroos ao canal espanhol.

Seu vínculo com os time merengue termina no final da temporada, em junho, e é tema recorrente nas coletivas que o jogador participa.

No entanto, a decisão não deverá ser tomada com rapidez por parte de Kroos. Devido às boas relações que possui com o Real Madrid, o jogador confia em um desfecho positivo.

"Estou pensando nisso (renovação). Mas não tem problema, minha relação com o clube é muito boa. Tenho certeza que encontraremos uma solução satisfatória para ambas as partes, especialmente por levarmos em conta a evolução positiva nesta temporada."

Assim como a renovação de Kroos, outro assunto que vem sendo constantemente comentado no Santiago Bernabéu é o de Mbappé no Real Madrid. O alemão encarou o assunto com bom humor quando perguntado e ainda elogiou o francês.

"Se nem ele sabe, como posso saber? Queremos os melhores jogadores no Real Madrid e, sem dúvida, ele é um desses jogadores. Seria bom para o Real Madrid, mas penso que já temos uma boa equipe.", concluiu.