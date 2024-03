Evanilson é jogador do Porto - Kenzo Tribouillard/AFP

Evanilson é jogador do Porto Kenzo Tribouillard/AFP

Publicado 25/03/2024 21:14

Portugal - Um dos destaque do Porto na temporada 2023/24, Evanilson ficou de fora da lista de convocados do técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira nesta data Fifa. Apesar disso, o atacante não desanimou e mostrou confiança de que a hora de ser chamado para defender a Canarinho chegará.

"Eu fico feliz pelos que foram (Galeno, Wendell e Pepê, seus companheiros de Porto). Falo com eles todos os dias, como está lá e sobre como estão os treinos. A minha oportunidade não chegou, mas vou continuar a fazer o meu trabalho porque uma hora pode ser que chegue. É continuar trabalhando porque vai chegar a hora", disse Evanilson, ao canal português Sport TV.

Cria do Fluminense, o atacante vive a melhor temporada da carreira. No total, são 22 gols e cinco assistências em 34 partidas disputadas com a camisa do time do norte de Portugal.

"Sinceramente, do meu ponto de vista, acho que estou fazendo bem o meu trabalho, mas a concorrência na seleção do Brasil é muito grande. Há outros grandes jogadores e cabe ao treinador decidir", concluiu Evanilson.