Lamine Yamal, Vini Jr, Nico Williams e Rodrygo, no gramado do Santiago BernabéuDivulgação / RFEF

Publicado 25/03/2024 18:00

Madri - A Federação Espanhola (RFEF) juntou quatro jogadores da La Liga para promover uma ação antirracista em amistoso do Brasil contra a Espanha, nesta terça-feira (26), às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Vini Jr e Rodrygo, do Real Madrid, Lamine Yamal, do Barcelona, e Nico Williams, do Athletic Bilbao foram os atletas escolhidos.

Os quatro se encontraram no gramado do estádio do Real Madrid e posaram para fotos, com as camisas das duas seleções, em uma ação que simboliza o slogan 'Uma só pele', criado para o duelo.