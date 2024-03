Nico Williams é jogador do Athletic Bilbao, da Espanha, e já enfrentou Vini Jr em inúmeras oportunidades - Reprodução / Athletic Bilbao

Publicado 25/03/2024 16:29

Espanha - Pouco antes da forte coletiva de Vini Jr , o espanhol Nico Williams, do Athletic Bilbao, demonstrou apoio ao brasileiro do Real Madrid. Em entrevista ao "As", o jogador revelou que já sofreu racismo em seu país e que o camisa 7 da seleção brasileira recebe insultos pelo fato de ser um ótimo jogador e ter a pele preta.

"Eles o insultam porque é um grande jogador e porque é negro. Isso é muito ruim e temos que cortar essas coisas. Futebol é para ser apreciado, não para insultar.", respondeu Nico.

"Sim, é verdade que te insultam. Insisto que o futebol é para ser apreciado, não para insultar", disse.



Mais cedo, o lateral Dani Carvajal, companheiro de Vini Jr no Real Madrid e adversário no amistoso desta terça (26) entre Brasil e Espanha, não acredita que o país seja racista e minimizou os ataques sofridos pelo brasileiro nos últimos anos

"Não é por aí. Não acho que a Espanha seja um país racista. Venho de um bairro humilde de Leganés, nunca houve problema... Tenho amigos portugueses de outra cor de pele, e nunca houve problema. Acho que é mais do que isso. Infelizmente há pessoas no futebol que vão a estádio para descarregar sua raiva e frustração. E quando alguém os critica, eles vão por esse caminho. É uma pena. Espero que esse tipo de pessoa não possa entrar nos estádios porque isso é a coisa mais feia que existe no esporte", afirmou em coletiva de imprensa.

Brasil e Espanha se enfrentam nesta terça (26), às 17h30, no Santiago Bernabéu, no segundo amistoso da seleção brasileira nesta Data Fifa.