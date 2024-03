Lúcio Barbosa é o CEO da SAF do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 25/03/2024 15:36

Rio - Cauteloso em meio às mudanças na estrutura interna, o Vasco busca por um novo diretor de futebol após a demissão de Alexandre Mattos, que foi contratado cercado de expectativas e não deu certo na SAF. Enquanto a diretoria trabalha nos bastidores, o CEO Lúcio Barbosa assumiu à frente do futebol interinamente para dar continuidade nos processos.

No CT Moacyr Barbosa, nada de diferente e o Cruz-Maltino segue sua caminhada de olho na estreia pelo Campeonato Brasileiro. Com a janela de transferências fechada e apenas a brecha para contratações de jogadores dos Estaduais, entre os dias 1 e 19 de abril, o elenco trabalha normalmente e já virou a chave.

Para ocupar a vaga de Alexandre Mattos, a 777 Partners, empresa estadunidense que controla do futebol do Vasco, avalia diversas condições e perfis de profissionais que se encaixem no modelo de trabalho. Na avaliação da cúpula, a chegada de Mattos foi uma aposta errada por conta de seu perfil. A expectativa, no entanto, é de um bom nome para conduzir a temporada. As informações são do site "ge".

"Já estamos conversando com algumas pessoas e já com alguns interessados, porque o tamanho do Vasco e torcida chamam isso. O Vasco por si só já atrai bons nomes, o tamanho do Vasco traz isso. Acho que poucos diretores não teriam desejo de trabalhar aqui. Autonomia tem e ela vem com responsabilidade e com cobrança", destacou o CEO Lúcio Barbosa, em entrevista coletiva na última semana.