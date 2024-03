Emiliano Díaz é auxiliar técnico do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Emiliano Díaz é auxiliar técnico do VascoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 25/03/2024 21:46

Rio - O auxiliar técnico Emiliano Díaz não quer saber de comparações do Vasco de 2024 com o de 2023. Em coletiva concedida nesta segunda-feira, 25, pouco mais de uma semana após a eliminação do Cruz-Maltino no Carioca , ele lembrou da campanha do time no returno do Brasileirão e ressaltou que "o Vasco está crescendo".

"Estão sempre com as mesmas perguntas, o que aconteceu o ano passado com o que aconteceu esse ano. É outro Vasco, é outro Vasco. Ficamos em sétimo no segundo turno. Não podemos sempre falar sobre o que aconteceu no ano passado com o que acontece agora, acabou essa parte. Temos outro time, outra estrutura, o Vasco está crescendo. Não é porque aconteceu no ano passado que vai acontecer nesse ano também, não é assim. Estamos cansados disso. Quando jogamos na Copa do Brasil, também ouvimos que ia acontecer o que aconteceu no ano passado. Não, não aconteceu. Então, temos que deixar um pouco. Outra estrutura, outro time", disse Emiliano.

Como está de fora da final do Campeonato Carioca, o Gigante da Colina terá um longo período sem jogos. O próximo compromisso é justamente na primeira rodada do Brasileirão. A estreia do Vasco será contra o Grêmio, em casa, no dia 13, 14 ou 15 de abril.

"Temos que melhorar um montão mais, mas estamos melhorando aos poucos. Acho que (o período sem jogos) é produtivo para a parte física e para afinar um par de coisas que queremos. Vai ser muito produtivo. Esperamos arrancar bem no Brasileirão, estamos muito confiantes, mas o que vai acontecer não nos atormenta, porque vamos errar outra vez, é normal errar. Não justifica o que aconteceu outro dia. Nós, como comissão técnica, achamos que foi uma das piores coisas que fizemos, estamos muito doídos com isso. Botar a cara quando a gente erra, tem que reconhecer que errou. É assim", pontuou o auxiliar.

Saída de Alexandre Mattos

"O que aconteceu com Alexandre... Tudo que tinha que falar eu falei internamente. Não vou falar nada sobre o que aconteceu. Internamente vamos continuar trabalhando do mesmo jeito, temos que seguir para frente. O Vasco está acima de todos os nomes, está acima do Ramón, está acima do diretor... Está acima de todos. Temos que trabalhar para colocar o Vasco onde realmente merece estar".

Reforços

"A janela fechou, mas temos uma possibilidade grande... Já estamos trabalhando com o Lúcio, com a equipe do scout. Temos opções que precisamos e estamos confiantes de que vão chegar. Depois, todos sabem como é o futebol brasileiro, vamos ter dificuldade. É a liga que mais partidas têm no mundo. Então, vai acontecer de ter dificuldade. Estamos tratando de preparar todo mundo, como aconteceu no ano passado, todos vão ter oportunidade. Estamos confiantes de que os reforços cheguem".

"É outro Vasco, posso assegurar que é outro Vasco. Quando a gente chegou tinha dificuldade. Hoje, apesar de necessitarmos de outra peças, estamos confiantes de que vai ser um grande ano. Ramón falou hoje, e eu falei também outra vez: os únicos responsáveis pela derrota (na semifinal contra o Nova Iguaçu) somos Ramón e eu, os únicos. Não é que o time está mal. Fomos nós que erramos. O que acontece é que, quando os grande erram, tem outra magnitude. Ramón e um grande, erramos, mas temos que botar a cara e seguir trabalhando. Estamos muito confiantes no time que a gente tem".

Relação e trabalho com o CEO Lúcio Barbosa

"Com o Lúcio já temos uma relação, é um cara que ama muito o Vasco. Temos uma relação direta tanto com ele quanto com o scout. Queremos o melhor para o Vasco, temos linha direta com o Lúcio e estamos muito confiantes, como falei anteriormente".