Publicado 23/03/2024 12:30

Rio - Com o elenco ainda em aberto para 2024, o Vasco deverá voltar à carga por Marlon Freitas. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o volante, de 28 anos, é realmente um desejo grande do treinador Ramón Díaz, e a tendência é o Cruz-Maltino procurar novamente o Botafogo pelo jogador.

Marlon Freitas tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025

Apesar disso, a negociação continua sendo considerada difícil, porque o entendimento do Alvinegro é de que o jogador é importante para o elenco ter mais peças na temporada. O Botafogo disputa a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Marlon Freitas tem contrato até o fim de 2025 com o clube de General Severiano.

Revelado na base do Fluminense, Marlon Freitas passou por Samorin, da Eslováquia, pelo Criciúma e pelo Botafogo, de Ribeirão Preto, até chegar ao Atlético-GO em 2020. No Dragão, o volante viveu seu melhor momento, atuando por três temporadas. Em 2023, chegou ao Botafogo. No total, entrou em campo em 78 partidas, fez quatro gols e deu seis assistências pelo Alvinegro.