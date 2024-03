Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 23/03/2024 16:30

Rio - Quarto clube da Série A que mais investiu na janela de transferências deste ano, o Vasco não vive seus melhores dias. O sistema defensivo, que foi um ponto importante no trabalho de Ramón Díaz no ano passado, vem oscilando bastante em 2024. No total, o clube carioca tem os piores números do setor entre as equipes de elite do futebol brasileiro.

De acordo com o 'SofaScore', o Vasco, entre todos os times da Série A do Brasileirão, é:



- O time com mais gols sofridos por jogo (1.07)

- O único que sofre acima de 1 gol por partida.

- O time que mais sofre finalizações (13.8)

- O que mais sofre finalizações no alvo (5.2) por jogo.

Os problemas defensivos do Vasco foram expostos mesmo em partidas contra equipes menores. Contra o Marcílio Dias, pela Copa do Brasil, o clube carioca foi vazado e não jogou bem, apesar da classificação. Na fase seguinte, contra o Água Santa, o Cruz-Maltino sofreu três gols e por pouco não foi eliminado da competição, avançando apenas nos pênaltis.



No Carioca, a equipe de Ramón Díaz não venceu o Nova Iguaçu em nenhuma das duas partidas da semifinal do estadual. Além da eliminação, sofreu dois gols e viu a Laranja Mecânica da Baixada ser amplamente superior em ambos os confrontos. Nas últimas cinco partidas, o time vascaíno sofreu 77 finalizações.

Segundo o treinador Ramón Diaz, a fragilidade defensiva que o Vasco passa se deve aos desfalques de Jair e Paulinho, que se lesionaram no início da temporada. Atualmente, Zé Gabriel e Pablo Galdames ocupam o setor que, para o técnico, é o que precisa de mais atenção.



"O Vasco está sofrendo, mas temos que nos adaptar. Estamos contentes com o que temos. Precisamos melhorar nessa zona que eu considero ter um pouco mais de dificuldade", ponderou.