Ramón Díaz, técnico do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Ramón Díaz, técnico do VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 25/03/2024 10:41

Rio - Fora dos planos do Vasco para a temporada, três jogadores seguem treinando em horários diferentes do elenco principal desde janeiro. O lateral-esquerdo Julião, o volante Rodrigo e o meia Marlon Santos não serão aproveitados pelo técnico Ramón Díaz e têm o futuro indefinido no Cruzmaltino.

O trio de jogadores tem ido ao CT Moacyr Barbosa e realizado atividades em horário separado do elenco principal do Vasco. O grupo de atletas fora dos planos do técnico Ramón Díaz foi enxugado com as saídas de Orellano, Zé Vítor, Barros e Miranda, que foram emprestados para outros clubes.

O Vasco avalia as possibilidades para o trio que segue treinando em horário diferente. Rodrigo e Marlon Santos integram o grupo de atletas fora dos planos desde que o Vasco retornou da pré-temporada no Uruguai, enquanto Julião se juntou em fevereiro.

Eliminado na semifinal do Carioca, o Vasco terá uma intertemporada pela frente. O Cruzmaltino volta a campo contra o Grêmio, no dia 13 de abril, em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.