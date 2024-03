Danilo em ação durante o jogo entre Inglaterra e Brasil - Rafael Ribeiro/ CBF

Danilo em ação durante o jogo entre Inglaterra e BrasilRafael Ribeiro/ CBF

Publicado 25/03/2024 15:17

Inglaterra - O lateral-direito Danilo comandou a preleção antes da vitória do Brasil sobre a Inglaterra por 1 a 0, no último sábado , em Wembley. Na roda com o grupo, o capitão trouxe à tona a frase de que a seleção não teria sangue ou brilho. Assim, perguntou aos companheiros se não ficavam irritados em escutar esse comentário. Danilo, então, prosseguiu no discurso e destacou que a interpretação de fora depende do que o time faz dentro de campo.

"Muitas vezes, de fora, a sensação que dá é que isso aqui é uma seleção sem sangue, sem orgulho, sem brilho. Po***. Não é possível que não mexeu com nenhum de vocês, não é verdade cara***. É verdade isso, Paquetá? Que é uma seleção sem brilho, sem orgulho? Quanto tempo você ficou sem ser convocado? Não queria estar aqui? Não é verdade?", disse Danilo.

"Rafa, é verdade isso? Você passou perrengue, 34 anos a primeira convocação. Você vai jogar aqui sem brilho, sem orgulho? DG (Douglas Luiz). Cadê o DG? Sua família, a emoção da sua família com a sua convocação. Você chegar aqui e não jogar com orgulho... Não é verdade. Essa seleção tem muito brilho, muito orgulho, muita fome e muita sede. A interpretação lá de fora também depende do que a gente faz. Podemos falar, dar entrevistar, postar, fazer o que for, mas a nossa força mesmo é agora, no quadrado verde. Não tem outro lugar que a gente fala com mais força", completou.





No vídeo de bastidores, divulgado pela CBF TV nesta segunda-feira, 25, também foi possível ver Dorival falar com o grupo. O treinador pediu para o time ir "para cima" e destacou a liberdade para improvisar no ataque. Já após o apito final, foi possível ver Richarlison e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, parabenizando a seleção.

O Brasil volta a campo nesta terça-feira, às 17h30 (de Brasília), para enfrentar a Espanha no Santiago Bernabéu. A partida será o último amistoso da Seleção nesta data Fifa.