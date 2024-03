Endrick e Vini Jr comemoram - AFP

Endrick e Vini Jr comemoramAFP

Publicado 23/03/2024 17:56

Inglaterra - Na estreia de Dorival Júnior, a seleção brasileira quebrou um tabu de quase 30 anos e obteve uma vitória importante para iniciar o ano de 2024. Contra a Inglaterra, em Wembley, o Brasil teve uma boa atuação e derrotou os donos da casa por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Endrick, que entrou no segundo tempo.

A última vez que a Seleção havia vencido no estádio foi em junho de 1995. De lá para cá foram três empates e uma derrota. O Brasil volta a entrar em campo na próxima terça-feira, em amistoso contra a Espanha, em Madri.

O primeiro tempo entre Brasil e Inglaterra teve os donos da casa com mais posse de bola e com um ritmo mais acelerado. Porém, apesar do trabalho mais consolidado de Gareth Southgate, a seleção brasileira, do estreante Dorival Júnior, teve as melhores chances da etapa inicial.

Vinicius Junior, Rodrygo, Lucas Paquetá e Raphinha chegaram na cara do gol de Jordan Pickford, porém, faltou capricho nas finalizações. Com isso, nenhum dos sistemas defensivos acabou sendo vazado antes do intervalo.

No segundo tempo, a partida foi mais truncada. A marcação das duas equipes se intensificou. A Inglaterra teve uma boa oportunidade com Foden e depois o Brasil respondeu com grande finalização de Paquetá, que acabou indo para fora.

Para dar novo fôlego, Dorival Júnior fez algumas mudanças na equipe. E foi com elas que o Brasil abriu o placar. Andreas Pereira lançou Vini Junior, o atacante do Real Madrid finalizou em cima de Pickford, e no rebote, Endrick apareceu para colocar a bola no fundo das redes.