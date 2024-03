Endrick fez o gol que deu a vitória para o Brasil em cima da Inglaterra - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Endrick fez o gol que deu a vitória para o Brasil em cima da InglaterraRAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 23/03/2024 19:20

Inglaterra - Na primeira partida da 'Era Dorival', o Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0, na tarde deste sábado (23), em Wembley . Autor do gol da vitória da Seleção, Endrick não escondeu a emoção após marcar com a camisa da seleção brasileira pela primeira vez. Além disso, o atacante revelou que havia previsto o feito no videogame.

"Ainda estou raciocinando. Perdi um gol ainda, tive a chance de fazer outro no final. Não vou mentir. Estava pensando só no gol. É uma sensação única. Eu jogava videogame, pela Seleção, e também fiz um gol aqui em Wembley. Isso veio à minha cabeça. Depois não consegui mais pensar no jogo. Isso me prejudicou um pouco.", disse, em entrevista após o jogo.

Com 17 anos e 246 dias, Endrick se tornou o quarto jogador mais jovem a marcar pelo Brasil, ficando atrás somente de Pelé (16 anos e 257 dias), Edu (16 anos e 306 dias) e Ronaldo (17 anos e 228 dias). Além disso, ele virou o jogador masculino mais novo a balançar a rede por seleções profissionais em Wembley.

"Uma memória única. Estou muito contente. Minha família está aqui. Não sou de chorar, estou me segurando. Estou muito feliz. São memórias muito importantes. Espero ajudar o Brasil e meus companheiros", completou.

O Brasil volta a campo na terça-feira (26), quando encara a Espanha. O amistoso está marcado para às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid.