Publicado 23/03/2024 18:20

Rio - O Colo-Colo, do Chile, campeão da Libertadores em 1991, e que faz parte do Grupo A da edição deste ano, ao lado do Fluminense, corre risco de não ter seu estádio na estreia da competição. Por conta de problemas no grama, o Monumental David Arellano está vetado momentaneamente pela Conmebol. As informações são do portal "GE".

O clube chileno irá fazer seu primeiro jogo da competição contra o Cerro Porteño, do Paraguai, no próximo dia 3, às 21h (de Brasília). Caso não seja possível utilizar sua casa, o Colo-Colo avalia utilizar dois estádios: o Nacional e o Santa Laura, ambos em Santiago.

O Fluminense enfrenta o Colo-Colo, no Chile, somente no dia 9 de maio. O clube de Santiago terá tempo hábil para tentar reverter a situação e encarar o atual campeão da Libertadores em seu estádio. O outro confronto do clube chileno como mandante será no próximo dia 23 contra o Alianza Lima.