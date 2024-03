Rodrigo Muniz - Divulgação / Fulham

Rodrigo Muniz Divulgação / Fulham

Publicado 23/03/2024 16:00 | Atualizado 23/03/2024 16:02

Rio - Na seleção brasileira convocada por Dorival Júnior, o Flamengo contou com dois jogadores: o zagueiro Fabrício Bruno e Ayrton Lucas e também com mais quatro que passaram pelo clube: João Gomes, Andreas Pereira, Vinicius Junior e Lucas Paquetá, porém, na opinião do jornal espanhol "AS", mais uma cria do Ninho merecia receber uma oportunidade. A publicação destacou a não convocação de Rodrigo Muniz.

O atacante, de 22 anos, está vivendo seu melhor momento no futebol inglês, desde que deixou o Flamengo. Defendendo o Fulham, que também é a equipe de Andreas Pereira, Muniz anotou sete gols nos últimos sete jogos que participou. No total, na atual temporada, o o jovem balançou as redes em oito oportunidades, atuando em 24 partidas.

"O Brasil jogará em Londres sem a sua nova estrela", afirmou o jornal sobre a partida entre Brasil e Inglaterra, neste sábado. A publicação destacou que Muniz é o jogador com mais gols na Premier League desde fevereiro.

Revelado pelo Flamengo, Rodrigo Muniz foi vendido ao Fulham em 2021. Após uma temporada tímida, o atacante foi emprestado ao Middlesbrough e também não teve grande destaque. O jovem acabou recebendo sondagens para voltar ao futebol brasileiro, porém, permaneceu na Inglaterra, e agora vem colhendo os frutos.