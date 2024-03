Erling Haaland - AFP

Erling HaalandAFP

Publicado 23/03/2024 14:00

Rio - O presidente do Barcelona, Joan Laporta, de 61 anos, descartou a possibilidade do clube espanhol tentar a contratação de Erling Haaland, na janela de transferências. O mandatário afirmou que a equipe catalã não precisa de grandes reforços para a próxima temporada.

"Não precisamos de grandes contratações. Haverá movimentos, mas não prevejo grandes, apenas jogadores de equipe. Nossa prioridade é confiar no time que temos neste momento, não queremos contratar jogadores que possam distorcer nossa harmonia", afirmou.

Anteriormente, Laporta havia opinado sobre o desejo do Real Madrid em contratar Kylian Mbappé. O presidente do Barcelona afirmou que a escolha do rival pelo francês poderá atrapalhar o bom relacionamento do elenco.