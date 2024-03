Dorival Júnior estreia pela seleção brasileiro com grandes desafios contra Inglaterra e parfa o futuro - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 23/03/2024 08:00

desafios muito maiores do que apenas o amistoso deste sábado (23), às 16h (de Brasília) contra a Inglaterra, em Wembley, e na terça (26), contra a Espanha, às 17h30, no Santiago Bernabéu.

Técnico de fato do Brasil, Dorival já começa conseguindo algo que foi muito difícil durante a era Tite, entre 2016 e 2022, que foi jogar contra seleções europeias fortes. Mas o que poderia ser uma vantagem pensando no futuro, já vira um desafio enorme em meio a um início de trabalho que tem a missão de resgatar a seleção brasileira após um de seus piores anos, além de se preparar com pouco tempo para a Copa América, em junho de 2024.

O Brasil pagou caro em 2023 pela desorganização da CBF e os desmandos do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. Com os interinos Ramon Menezes e Fernando Diniz, que dividiu as funções com o Fluminense, a Seleção amargou um aproveitamento de 37% em nove partidas: foram apenas três vitórias, um empate e cinco derrotas.

Pela primeira vez na história perdeu três partidas seguidas, foi derrotada em casa nas Eliminatórias, onde amarga apenas o sexto lugar com sete pontos em seis jogos. Sem falar na perda de tempo de trabalho para avaliar mais jogadores. Recuperar os bons resultados e um bom futebol são outros desafios.



"Passamos por um ano um pouquinho complicado, talvez tenhamos essa herança, mas, ao mesmo tempo, temos a consciência que isso tem que ser interrompido em algum instante. Nesse curto tempo que teremos até a Copa América, temos que buscar as melhores atuações possíveis, é nesse sentido que estamos tentando acelerar o processo. É um início, mas já exigindo resultados", avaliou o técnico.

Mescla entre novatos com experientes

pouco tempo para encontrar a formação ideal em meio a vários desfalques por lesão, contra adversários mais bem preparados. Agora, Dorival assume do zero, com, contra adversários mais bem preparados. Foram cinco cortes na convocação inicial (Ederson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Martinelli e Casemiro), fora as ausências dessa primeira lista (Neymar, Éder Militão, Alisson, entre outros machucados).

Em uma reformulação do grupo após a Copa de 2022, oito jogadores foram convocados pela primeira vez (Léo Jardim, Rafael, Beraldo, Fabrício Bruno, Murilo, Pablo Maia, Savinho e Galeno), enquanto outros oito estiveram no último mundial (Danilo e Bremer são os únicos defensores, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha, Richarlison, Rodrygo e Vini Jr).



cinco estreantes: Bento, João Gomes e Wendell - que já haviam sido convocados, mas não entraram em campo - se juntam a Beraldo e Fabrício Bruno.

Diante da lista, o time titular que Dorival escolheu para a sua estreia pela seleção brasileira , contra a Inglaterra, terá: Bento, João Gomes e Wendell - que já haviam sido convocados, mas não entraram em campo - se juntam a Beraldo e Fabrício Bruno.

Em busca de um equilíbrio na experiência, os outros seis jogadores disputaram a última Copa do Mundo e são acostumados a jogos no futebol europeu : Danilo, que será o capitão, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vini Jr, Rodrygo e Raphinha.

"Torço para que façamos um grande jogo inicial, porém, com uma preocupação além de tudo isso. Um início seguro de toda a equipe, mas que, acima de tudo, finalizemos bem esse processo. Não tenho dúvidas de que isso irá acontecer", disse Dorival.