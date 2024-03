Robinho - Reprodução: redes sociais

Publicado 22/03/2024 21:06

São Paulo - A Justiça Federal de Santos divulgou a gravação da audiência de custódia de Robinho, que aconteceu na última quinta-feira, 22, logo após ele ser preso . O vídeo mostra que a audiência durou três minutos e foi conduzida pelo juiz Mateus Castelo Branco Firmino da Silva.

Logo no início da conversa, Robinho disse que se prontificou a se entregar para a Polícia Federal após o mandado de prisão. Ele, que estava sem algemas, ainda ressaltou que não sofreu torturas ou maus tratos quando foi preso.

Posteriormente, disse que está "super bem" ao ser questionado sobre o estado de saúde. Ele também confirmou que tem três filhos, que ficarão com a mãe.

Na sequência, o juiz perguntou se tem algum parente com alguma doença grave ou que precise de assistência. Robinho respondeu que é o caso do pai - ele ficará com a esposa do ex-jogador.

Ao fim da audiência, o juiz determinou que Robinho passasse pelo exame de corpo de delito para, então, dar início ao cumprimento da pena.

Robinho foi transferido para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo Reprodução

CASO ROBINHO

Em 2022, o ex-jogador foi condenado na Itália a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual em grupo contra uma jovem mulher de origem albanesa. O caso aconteceu em 2013, em Milão.

A mais alta corte da Itália encerrou qualquer possibilidade de recurso após as derrotas Robinho em todas as instâncias. A Itália, então, pediu a extradição para as autoridades brasileiras, o que não ocorreu porque o Brasil não extradita seus cidadãos. Por isso, as autoridades italianas solicitaram que a pena seja cumprida aqui.

Na última quarta-feira, 22, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que Robinho cumprirá no Brasil a pena de nove anos de prisão por estupro coletivo. A decisão foi tomada por maioria (9 votos a 2). Os ministros também decidiram que ele cumprirá a pena imediatamente e em regime fechado.

Robinho foi preso pela Polícia Federal de Santos na última quinta-feira, 21. Após passar pela audiência de custódia e realizar exame de corpo de delito, ele foi encaminhado para o complexo prisional de Tremembé, no interior de São Paulo.

A Penitenciária 2 de Tremembé foi inaugurada em 1955 e tem pavilhões de regime semiaberto e fechado. O local é conhecido por receber envolvidos em casos de grande repercussão nacional, mas não líderes de facções criminosas ( saiba mais aqui ).