Robinho foi transferido para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo - Reprodução

Publicado 22/03/2024 11:02 | Atualizado 22/03/2024 11:04

Rio - Após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) solicitar o mandado de prisão, Robinho foi preso pela Polícia Federal de Santos, nesta última quinta-feira (21), em Santos . O ex-jogador realizou audiência de custódia e exame de corpo de delito, antes de ser encaminhado para o complexo prisional de Tremembé, no interior de São Paulo. O local fica a 210 km do litoral paulista e já foi a casa até do filho de Pelé.

A Penitenciária 2 de Tremembé foi inaugurada em 1955 e tem pavilhões de regime semiaberto e fechado. O local é conhecido por receber envolvidos em casos de grande repercussão nacional, mas não líderes de facções criminosas. Entre os detidos conhecidos está Edinho, filho de Pelé. Em 2005, o ex-goleiro do Santos foi condenado a 33 anos por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Edinho teve a pena reduzida em fevereiro de 2017 para 12 anos e 11 meses de reclusão. Em 2019, obteve o direito de cumprir o restante da pena no regime aberto. Além do filho de Pelé, a Penitenciária 2 de Tremembé já foi abrigo de Suzane von Richthofen, presa por matar seus pais em 2002, Cristian Cravinhos, cúmplice de Suzane, e Elize Matsunaga, condenada por matar o marido Marcos Matsunaga, em 2012.

Robinho terá que cumprir no Brasil a sentença de nove anos em regime fechado por estupro coletivo , após condenação na Itália. A defesa do ex-jogador ainda tenta recorrer no Supremo Tribunal Federal (STF), para que ele aguarde os recursos do processo em liberdade. O primeiro pedido foi negado pelo ministro Luiz Fux. A análise deve ocorrer após o feriado de Páscoa e, até lá, os trâmites da detenção ficam com a Justiça.