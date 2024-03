Robinho - Ivan Storti / Santos

Publicado 21/03/2024 20:02 | Atualizado 22/03/2024 08:23

São Paulo - O ex-atacante da seleção brasileira e do Santos, Robinho, de 40 anos, foi preso na noite desta quinta-feira, no bairro Aparecida, na cidade do litoral de São Paulo, para cumprir no Brasil a condenação por por estupro de uma mulher albanesa na Itália, em 2013.

A prisão do ex-jogador ocorreu após mandado da Justiça Federal, um dia depois da determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que ele cumpra no Brasil a sentença de nove anos em regime fechado por estupro.



A Justiça Federal de cidade paulista recebeu o ofício do STJ à tarde e no início da noite expediu o mandado de prisão. Preso, Robinho foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Santos.

CASO ROBINHO

Em 2022, o ex-jogador foi condenado na Itália a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual em grupo contra uma jovem mulher de origem albanesa. O caso aconteceu em 2013, em Milão.



Robinho foi condenado por todas instâncias da Justiça da Itália a nove anos de reclusão por participar de crime de estupro coletivo contra uma jovem albanesa, ocorrido em uma boate de Milão, na Itália, em 2013. Entretanto, o atleta nunca foi preso, pois deixou o país antes da condenação final. Ele alega inocência. Por isso, as autoridades italianas solicitaram que a pena seja cumprida no Brasil.

Com isso, a justiça italiana requereu uma homologação de sentença, ou seja, pediu que a decisão ocorrida na Itália pudesse ter efeitos no Brasil. Vale ressaltar que o STJ não realizou novo julgamento sobre o caso ocorrido em 2013 ou discutiu a decisão tomada pelos italianos. À RecordTV, Robinho alegou ter provas de sua inocência e acusou a justiça italiana de racismo.