Mahamadou Diawara em ação pelo Lyon, da França - AFP

Publicado 21/03/2024 18:49

França - Uma decisão polêmica tomada pela Federação Francesa de Futebol (FFF) envolvendo religião fez com que um jogador pedisse dispensa da seleção do país. O meia Mahamadou Diawara, que defende o Lyon, deixou a seleção francesa sub-19 ao saber da proibição dos atletas de quebrar o jejum do Ramadã. As informações são do site "ESPN".

A proibição imposta pela FFF abrange todos os jogadores que defendem as seleções de base e principal. Com isso, Diawara ficou incomodado com a decisão e pediu o desligamento da equipe sub-19 da França e voltar ao Lyon para poder praticar o jejum do Ramadã.

O presidente da FFF, Philippe Diallo, justificou a proibição do jejum do Ramadã para os jogadores, em entrevista ao jornal francês "Le Figaro". Ele afirmou que não quer que os condicionamentos dos atletas franceses sejam interferidos por "razões religiosas". O mandatário, entretanto, garantiu que decisão não estigmatiza ninguém, e que respeitas as convicções de todos.

"Estou à frente de uma federação que tem estatutos, e o artigo 1º garante o respeito ao princípio da neutralidade, ou seja, garante que a religião não interfira no atleta", iniciou Diallo.

"Concretamente, isto significa que não modificamos as condições de exercício das nossas seleções por critérios religiosos. Passei essa mensagem para todas as seleções e espero que seja respeitada. O que acontece até agora, com este princípio, reconhecido inclusive pelas autoridades religiosas, que consiste em dizer que quando você está na seleção nacional e em competição, é possível adiar a sua prática", complementou.