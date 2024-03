A primeira camisa da Alemanha mantém o padrão das cores da bandeira da seleção - Divulgação

Publicado 21/03/2024 17:13

A partir de 2027 acaba uma era na seleção da Alemanha. A federação alemã anunciou nesta quinta-feira (21) que acertou contrato com a Nike para ser a nova fornecedora de material esportivo, acabando com a parceria com a Adidas, que em 2024 inovou com uma

A empresa alemã fornecia o material esportivo para a seleção de seu país desde 1954, ano da primeira conquista de Copa do Mundo, em casa. Ao todo, foram quatro mundiais no masculino e dois no feminino, além de três Eurocopas entre os homens e oito com a mulheres.



A seleção da Alemanha ainda tem contrato com a Adidas até 2026, ano em que buscará o penta mundial. Ou seja, a parceria se encerrará após 72 anos.

O principal motivo para a grande mudança é financeira, segundo o jornal alemão 'Bild'. A empresa americana ofereceu mais do que os 50 milhões de euros (R$ 272,3 milhões) por ano que a concorrente desembolsa no contrato assinado em 2018.



"Estamos ansiosos para trabalhar com a Nike, que colocou confiança em nós. Essa futura parceria vai permitir à federação continuar a encarar seus desafios na próxima década", disse a federação alemã em comunicado.