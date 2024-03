Yane Marques, do pentatlo moderno, foi bronze nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 - Reprodução do Facebook

Publicado 21/03/2024 16:49

Rio - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) pode ter, pela primeira vez em sua história, uma mulher em seu comando. Nesta quinta-feira (21), Yane Marques, medalhista do bronze nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, no pentatlo moderno, e que foi a porta-bandeira no Rio-2016, anunciou que participará das eleições da entidade.

"Ontem me desliguei de todas as funções atribuídas a mim na Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (CACOB). Agora é viver um novo desafio, provocado pelos meus colegas da CACOB, que me escolheram para representar os atletas nas eleições do Comitê Olímpico do Brasil, que ocorrerão este ano. A experiência adquirida na Comissão de Atletas me tornou mais capaz e me encorajou a encarar mais essa prova", afirmou Yane Marques.

Aos 40 anos, a ex-atleta tem muita intimidade com cargos políticos e aposta em sua experiência para ajudar o esporte olímpico a continuar seu crescimento. Embalado justamente pelos grandes resultados das representantes femininas, o País voltou a chamar atenção no cenário mundial e Yane Marques é uma aposta para que a evolução continue.

"Acredito que os brasileiros estão prontos para ter a representação que merecem na tomada de decisões do Movimento Olímpico Brasileiro. E estou pronta para, com a paixão pelo esporte e a minha experiência de vida na gestão, em conjunto com atletas e confederações, entregar o melhor que eu tenho para a evolução do Movimento, agora na condição de gestora", continuou Yane Marques no comunicado divulgado em suas redes sociais.

"Com mais de 20 anos dedicados ao esporte, representados na conquista da medalha olímpica e em todo o meu trabalho enquanto gestora esportiva na Prefeitura da cidade do Recife, bem como em minha participação em comissões que discutem questões fiscais, éticas e estratégicas do esporte olímpico brasileiro, participarei com muito orgulho e gratidão ao processo eleitoral deste ano", completou, fazendo um agradecimento.

"Aos meus colegas de Comissão, ao presidente do Comitê Olímpico, Paulo Wanderley, ao seu vice, Marco La Porta, aos membros dos Conselhos de Administração, Ética e Fiscal, membros da Assembleia Geral do COB e colaboradores do COB, muito obrigada."