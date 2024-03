Na temporada 2023/24, Haaland fez 37 jogos por Manchester City e Noruega, marcou 32 gols e deu seis assistências - AFP

Publicado 21/03/2024 15:30 | Atualizado 21/03/2024 15:30

Um dos destaques do Manchester City, Haaland deu entrevista coletiva nesta quinta-feira (21) e revelou brincadeira do técnico Pep Guardiola sobre a Data Fifa. O centroavante foi convocado para representar a Noruega nos amistosos contra a República Tcheca, nesta sexta, e a Eslováquia, dia 26.

"A única coisa que o Pep me disse foi: 'Se você não estiver inteiro quando voltar, vou atrás de você'. E sorriu", declarou Haaland.

O atacante ainda garantiu presença no duelo com a República Tcheca. Ele havia sido flagrado com incômodo nos treinos, mas disse estar 100%: "Estou me sentindo bem. Eu não saí antes do treino. Não sei quem escreveu isso. Eu treinei o tempo todo. Me sinto bem e pronto".

Na temporada 2023/24, Haaland entrou em campo 37 vezes com as camisas de Manchester City e Noruega, marcou 32 gols e deu seis assistências. O desempenho é ótimo, mas ele mostrou insatisfação com a quantidade de compromissos no calendário



"Um jogador pode tolerar mais esforços do que outros, alguns menos. O problema não é jogar, é a qualidade baixa. Se há muitas partidas, o que posso fazer? Tenho que seguir o ritmo. É lindo jogar por seus país. Mas é diferente enfrentar o Arsenal no fim de semana do que a República Tcheca em casa. Não mentirei. Existe uma grande diferença. Há tantos jogos quanto possível no calendário", afirmou.

Haaland também comentou que gostaria de disputar a Eurocopa com a Noruega e lamentou a não classificação da seleção para o torneio: "Ficarei com cinco ou seis jogos a menos do que os demais. Aí poderei relaxar. Mas, óbvio, desejaria jogar a Eurocopa".