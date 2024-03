Richarlison em treinamento da Seleção na última quarta-feira (20) - Rafael Ribeiro / CBF

Richarlison em treinamento da Seleção na última quarta-feira (20)Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 21/03/2024 14:18

Londres - A seleção brasileira continua sua preparação para o amistoso contra a Inglaterra, que acontecerá no próximo sábado (23), às 16h, em Londres. Entretanto, o atacante Richarlison não treinou com o elenco da Seleção nesta quinta-feira (21), na penúltima atividade antes da partida.

Segundo a CBF, Richarlison não foi a campo para fazer controle de carga. O atacante sofreu uma lesão recentemente, que o deixou fora de três partidas pelo Tottenham. Porém, ele voltou a jogar pelo clube inglês no último sábado (16), quando atuou por 10 minutos contra o Fulham.

Com isso, ainda não estando 100% fisicamente, a tendência é que Richarlison inicie o jogo contra a Inglaterra no banco de reservas.

No treinamento desta quinta-feira (21), o técnico Dorival Júnior continuou com o mistério sobre qual será a escalação da Seleção para o amistoso. Os jornalistas tiveram acesso a 10 minutos do treinamento, e foi observado que o técnico testou duas variações táticas: um 4-4-2 e um 4-3-3. Com isso, o Brasil deve ir a campo com dois pontas, com Vini Jr e Raphinha despontando como favoritos a serem titulares.