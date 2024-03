Joel Embiid foi eleito o MVP da temporada regular 2022/2023 da NBA - Brian Babineau/AFP

Publicado 21/03/2024 20:36

EUA - Astro da NBA e melhor jogador da temporada regular 2022/2023 pelo Philadelphia 76ers, Joel Embiid recusou a seleção francesa e deve vestir a camisa dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Paris.

Embiid havia manifestado o interesse junto à Federação Francesa, procurou Jean-Pierre Siutat, presidente da entidade, mas o acordo acabou não saindo do campo verbal. De acordo com o site "The Athletic", detalhes burocráticos atrapalharam o desfecho positivo perto dos Jogos, e o pivô recuou quanto à ideia, aceitando outro desafio.

Nos Jogos de Paris, a seleção dos Estados Unidos deve quebrar a linha de elenco alternativos e ir à quadra repleta de astros, como LeBron James, Stephen Curry e outros grandes da NBA, para uma espécie de encerramento do ciclo. Joel Embiid, que é nascido em camarões, tinha as duas possibilidades e optou pelo "Dream Team".

O basquete masculino nas Olímpiadas de Paris está previsto para acontecer a partir do dia 27 de julho. A final está marcada para 10 de agosto.