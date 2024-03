Sob o comando de Dorival Júnior, o Brasil enfrenta a Inglaterra no sábado (23), às 16h (de Brasília), em Londres - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 21/03/2024 19:20

Londres - Treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior esboçou o time titular para enfrentar a Inglaterra, no próximo sábado, às 16h (de Brasília), em Wembley, com algumas novidades. O goleiro Bento, o zagueiro Beraldo, o lateral-esquerdo Wendell e o volante João Gomes foram testados entre os 11 iniciais, segundo o 'ge'.

Richarlison, que ficou fora da parte inicial do trabalho por controle de carga, participou do treino com bola. Entretanto, por ter voltado recentemente de lesão, o camisa 9 ainda é avaliado pela comissão técnica, que busca a melhor forma de aproveitá-lo.

Dorival variou entre o 4-3-3 e o 4-4-2, sem necessariamente trocar peças. O time inicial foi formado por: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha. Ao longo da atividade, Douglas Luiz foi testado no lugar de João Gomes.

Após o duelo com a Inglaterra, o Brasil viajará para Madrid, no domingo (24), onde enfrentará a Espanha em mais um amistoso. O confronto será na terça-feira (26), às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.