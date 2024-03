Kylian Mbappé - AFP

Publicado 21/03/2024 18:41

Rio - O presidente do Barcelona, Joan Laporta, de 61 anos, falou sobre a possibilidade do maior rival do seu clube, o Real Madrid, fechar a contratação de Kylian Mbappé, de 25 anos, junto ao PSG. Na opinião do mandatário catalão, o maior campeão europeu terá que se desfazer de algum jogador importante.

"Não invejo o Real Madrid por Mbappé como nova contratação. Isso mexe com o vestiário, com certeza. Você tem que vender um jogador, não é? Porque não vão jogar no mesmo lugar", afirmou em entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Desde que o nome de Mbappé se tornou novamente uma possibilidade forte no Real Madrid, as publicações espanholas citaram a possibilidade de Vinicius Junior ser negociado pelo clube espanhol.

Recentemente, o brasileiro viveu uma crise de bastidores no Real. O clube de Madri publicou uma foto de Vinicius Junior e, logo abaixo, uma figurinha da evolução humana, do macaco para o homem. O atacante chegou teria ameaçado não entrar em campo na partida contra o Valencia após ver a postagem.