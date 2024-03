Rodrygo já vestiu a camisa 10 da Seleção em outras três oportunidades - Nayra Halm / Staff Images / CBF

Publicado 21/03/2024 17:00

Londres - O escolhido para herdar o número 10 da seleção brasileira foi Rodrygo, atacante do Real Madrid. Sem Neymar, ele será o responsável por vestir a principal camisa da amarelinha nos amistosos contra a Inglaterra, no sábado (23), e a Espanha, na terça-feira (26).



Rodrygo usará a 10 pela quarta vez na Seleção. Ele já vestiu o número nas partidas contra Marrocos, Colômbia e Argentina. Vale ressaltar que, em todas, Neymar não esteve presente.



Já Vini Jr usará a camisa 7 nos amistosos, o mesmo número que veste no Real Madrid. Paquetá será o 8, enquanto Richarlison reassume a 9 e Raphinha fica com a 11. A relação completa será divulgada pela CBF mais próximo do jogo, de acordo com o 'ge'.

O Brasil enfrenta a Inglaterra no próximo sábado (23), às 16h (de Brasília), em Wembley. No dia seguinte, os jogadores embarcam para Madrid, onde terão a Espanha pela frente, na terça-feira (26), às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.