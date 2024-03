João Gomes - AFP

Publicado 21/03/2024 17:32

Rio - Convocado por Dorival Júnior para servir a seleção brasileira, o volante João Gomes, de 23 anos, pode trocar de clube na Inglaterra. De acordo com informações do jornal britânico "Daily Mail", o Manchester United prepara uma proposta de 40 milhões de libras (cerca de R$ 253 milhões) para tirar o brasileiro do Wolverhampton. Formador do jovem, o Flamengo está de olho no possível negócio e pode lucrar.

O Flamengo tem 10% dos direitos de João Gomes e poderia receber algo em torno de R$ 25,3 milhões, além do mecanismo de solidariedade. O volante foi vendido pelo Rubro-Negro no fim de 2022 por 16 milhões de libras (algo em torno de R$ 94 milhões da cotação da época).

Revelado na base do Flamengo, João Gomes defendeu profissionalmente o clube carioca de 2020 a 2022. No total, o volante entrou em campo em 122 partidas, fez quatro gols e deu quatro assistências. Ele conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supecopa do Brasil e dois Cariocas pelo Rubro-Negro.

No Wolverhampton desde o começo de 2023, João Gomes entrou em campo em 39 partidas, fez três gols e deu uma assistência. O jovem ainda não fez sua estreia defendendo a seleção brasileira.