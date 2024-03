Rodrygo em ação pelo Real Madrid - AFP

Rodrygo em ação pelo Real MadridAFP

Publicado 21/03/2024 18:00

Madri - Um dos principais nomes no elenco estrelado do Real Madrid, Rodrygo, de 23 anos, entrou na mira de gigantes da Premier League para a próxima temporada. Segundo o jornal espanhol "Sport", Arsenal, Manchester United, Manchester City e Liverpool demonstraram interesse na contratação do brasileiro.

O Real Madrid, entretanto, enxerga Rodrygo como "inegociável". Por outro lado, isso mudaria caso o brasileiro demonstrasse o desejo de sair do clube merengue. Afinal, o jogador deve ganhar forte concorrência com a chegada de Endrick ao time na próxima temporada e também com o possível desembarque de Mbappé em território espanhol.

Revelado pelo Santos, Rodrygo atua pelo Real Madrid desde 2019, e foi fundamental para a conquista da Liga dos Campeões de 2021/22. Além disso, venceu dois Campeonatos Espanhóis, um Mundial de Clubes, uma Supercopa Europeia, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha. Ao todo, o brasileiro tem 50 gols e 37 assistências em 206 jogos pelo time principal do clube merengue.