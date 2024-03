Libertadores de 2024 - Divulgação / Libertadores

21/03/2024

Rio - Em toda a história da Libertadores, o Rio de Janeiro jamais foi tão vitorioso como no momento. Pela primeira vez, a taça da competição ficou na cidade por dois anos seguidos. Nos último cinco anos, o Flamengo conquistou o torneio em duas oportunidades e o Fluminense em uma vez. Porém, na temporada de 2024, o Rio pode alcançar um feito inédito envolvendo todas as cidades da competição.

Disputada desde 1960, a Libertadores jamais foi vencida consecutivamente por mais um clube da mesma cidade por três anos seguidos. Com Flamengo, Fluminense e Botafogo classificados para a fase de grupos da competição, o Rio poderá quebrar esse tabu histórico em 2024.

Já houve momentos em que a taça da Libertadores ficou três ou mais anos na mesma cidade, porém, isso aconteceu com conquistas seguidas do mesmo clube. O Estudiantes manteve o troféu em La Plata seguidamente em 1968, 1969 e 1970. Depois foi a vez do Independiente, de Avellaneda, tetracampeão em 1972, 1973, 1974 e 1975.

De 1984 a 1986, os argentinos conquistaram a Libertadores consecutivamente com três clubes diferentes. Porém, apesar de River Plate e Argentinos Juniors serem de Buenos Aires, o outro campeão foi o Independiente, de Avellaneda.