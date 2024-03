Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes - Divulgação

Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas GrandesDivulgação

Publicado 21/03/2024 14:55

Rio - Na próxima segunda-feira, dia 25 de março, às 8h da manhã, celebrando o Mês da Mulher, o Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes realiza mais uma edição do seu treinamento para Mulheres. Atletas de mar e que buscam se desafiar sob ondas gigantes vão ter a oportunidade de aprimorar a sua técnica para enfrentar o mar nos dias em que ele está revolto. A iniciativa vai reunir 25 atletas femininas no Rio de Janeiro, na praia da Barra da Tijuca, e o exercício trabalhado no treinamento será o tow in. Ele contará com a presença dos big riders Lucas Chumbo, campeão de ondas grandes, e da dupla Ian Cosenza e Michelle Des Bouillons.

O evento será apenas para surfistas convidadas a partir de uma seleção. Nomes de peso como Marcela Witt, uma das maiores multiesportistas do Brasil, Sophia Abreu, campeã de kitesurf, Jasmim Avelino, campeã brasileira de longboard, Yanca Costa campeã brasileira de surf, e Michaela Fregonese, campeã de ondas grandes, já estiveram no Treinamento de Ondas Grandes para Mulheres.



"Este encontro vale muito pela troca de experiências. Nós convidamos várias atletas de mar, várias esportistas, que juntas ficam focadas em se desenvolver mais e surfar ondas grandes. Tem uma conexão de conhecimento muito grande e elas ainda fazem novas amizades. Isso é ouro", disse Guilherme Braga, um dos idealizadores do evento.



Considerada uma das principais premiações do surf nacional, o Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes tem como objetivo eleger as melhores e mais impressionantes ondas surfadas no litoral brasileiro através do registro fotográfico e de vídeo. Na edição de 2023, a competição recebeu 471 inscrições, o que foi considerado um recorde na história do prêmio!



SERVIÇO:



Treinamento de Ondas Grandes para Mulheres



Dias: Treinamento Tow-in: 25 de março



6ª edição do Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grande



Site para inscrições até 31 de março: www.brasileirodeondasgrandes.com.br.



Instagram: @brasileirodeondasgrandes