Daniel Alves poderá deixar a prisão - AFP

Publicado 21/03/2024 13:54

a advogada da vítima, Ester García López, disse que "nunca viu sua cliente tão mal desde o começo desse caso" e revelou que ela ficou inconsolável com a decisão. Espanha - A liberdade provisória concedida pela Justiça espanhola a Daniel Alves, mediante pagamento de fiança no valor de 1 milhão de euros (R$ 5,45 milhões) , foi um choque para a mulher que foi estuprada pelo ex-jogador. Em entrevista ao "UOL",

"Sinto que voltaram a me estuprar. Estou cansada de ser forte, não quero mais ser forte", afirmou a mulher em seu primeiro encontro com a advogada após a liberdade ser aprovada.

A defesa da vítima deve apresentar um recurso contra a decisão até a próxima segunda-feira (25). O temor da advogada é que, caso Daniel Alves deixe a cadeia, ele comece a dar entrevistas sobre o caso e sua cliente sofra com gatilhos.

"Ela é revitimizada sempre que sai alguma notícia, e se ele for solto, essa revitimização não vai ter fim. Ela é muito forte. Creio que se fosse outra pessoa, não teria resistido a tudo isso", declarou Ester, que criticou a decisão da corte de aprovar a liberdade provisória após negar cinco pedidos anteriores , alegando risco de fuga.

"A única diferença de lá para cá é que, entre as negativas e o aceite, ele foi condenado. O risco de fuga persiste. É inexplicável em termos legais", pontuou a advogada.

Estar também destacou o sentimento de impotência diante da possível soltura de Daniel Alves.

"A sensação que fica é a de que a justiça tem um preço. A sentença já era injusta, uma vez que nunca vi uma pena tão baixa para um estupro. Nós estamos lutando contra o poder", finalizou.

Liberdade provisória



Além da fiança de 1 milhão de euros, Daniel Alves terá que seguir outras determinações da Justiça espanhola. Ele está proibido de deixar o país e precisará entregar seus dois passaporte (brasileiro e espanhol), além de comparecer semanalmente ao Tribunal Provincial, com o intuito justamente de amenizar o risco de fuga. O ex-lateral também não poderá ter qualquer contato com a vítima.



Condenação



O Tribunal de Justiça de Barcelona anunciou no dia 22 de fevereiro a condenação de Daniel Alves a quatro anos e meio de prisão, por considerar que foi "comprovado o estupro", e também determinou uma ordem de restrição para que ele não se aproxime da vítima por nove anos.