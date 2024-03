Robinho jogava no Milan em 2013, ano do crime de estupro no qual foi condenado - AFP

Publicado 21/03/2024 13:09

A defesa do ex-jogador pretende que ele aguarde em liberdade os recursos que tentam impedir que ele cumpra a pena no Brasil. O pedido de habeas corpus de Robinho afirma que o ex-jogador não apresenta risco de fuga, uma vez que ele entregou o passaporte ao STJ no ano passado e está impedido de deixar o país. O ministro Luiz Fux decidirá se pode ou não aguardar que se esgotem os recursos em liberdade.

Caso o ministro Luiz Fux não conceda o habeas corpus, o ex-jogador pode ser preso a qualquer momento, já que a decisão do STJ pedia o cumprimento imediato da pena, em regime fechado. Robinho foi condenado na Itália a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual em grupo contra uma jovem mulher de origem albanesa. O caso aconteceu em 2013, em Milão. Na época, ele jogava pelo Milan.

Robinho foi derrotado em todas as instâncias na Itália. As autoridades italianas solicitaram a extradição do ex-jogador, mas o Brasil não extradita cidadãos. Por isso, solicitaram que a pena seja cumprida no Brasil. O STJ votou e aprovou o pedido. A defesa alega que a decisão de acatar o pedido italiano fere a Constituição, além de ressaltar que, na época do crime, não existia lei no Brasil para transferência de penas definidas no exterior para o território nacional.