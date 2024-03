Keno sofreu entorse em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 21/03/2024 11:31

sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino do Fluminense na última quarta-feira (20), o atacante Keno teve sua perna imobilizada. Em imagens divulgadas pelo site "ge", o camisa 11 aparece em um hospital da Barra da Tijuca com uma bota ortopédica e muletas. Rio - ApósEm imagens divulgadas pelo site "ge", o camisa 11 aparece em um hospital da Barra da Tijuca

Nas imagens, Keno aparece ao lado do zagueiro Marlon, outro que também está machucado. No caso do defensor, o problema são dores no joelho direito, que inclusive o tiraram da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo.

A lesão de Keno aumenta para seis o número de jogadores lesionados no departamento médico tricolor. Além dele e de Marlon, o lateral-direito Samuel Xavier, o meia Ganso e os atacantes Douglas Costa e Cano também se recuperam de problemas físicos.

Fora da fase final do Carioca, o Fluminense terá uma espécie de pré-temporada antes da estreia na Libertadores, no dia 3 de abril, contra o Alianza Lima, do Peru, fora de casa. Um dos objetivos da comissão técnica é recuperar os lesionados e ter força máxima.